МВД ХАМАСа: в Газе убит сотрудник "аппарата внутренней безопасности"
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:15
Министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) сообщило, что сотрудник аппарата внутренней безопасности сектора Ахмад Замзам был убит в результате перестрелки в лагере Аль-Магази, в центральной части сектора Газы.
Подозреваемый в убийстве арестован.
Стоит за этим нападением одна из вооруженных группировок, действующих против ХАМАСа, или это были действия одиночки, пока неясно.
Информация уточняется.