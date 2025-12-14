x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 11:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 11:08
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МВД ХАМАСа: в Газе убит сотрудник "аппарата внутренней безопасности"

Газа
ХАМАС
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:15
МВД ХАМАСа: в Газе убит сотрудник "аппарата внутренней безопасности"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) сообщило, что сотрудник аппарата внутренней безопасности сектора Ахмад Замзам был убит в результате перестрелки в лагере Аль-Магази, в центральной части сектора Газы.

Подозреваемый в убийстве арестован.

Стоит за этим нападением одна из вооруженных группировок, действующих против ХАМАСа, или это были действия одиночки, пока неясно.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook