МВД ХАМАСа: в Газе убит сотрудник "аппарата внутренней безопасности"

Министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) сообщило, что сотрудник аппарата внутренней безопасности сектора Ахмад Замзам был убит в результате перестрелки в лагере Аль-Магази, в центральной части сектора Газы.

Подозреваемый в убийстве арестован.

Стоит за этим нападением одна из вооруженных группировок, действующих против ХАМАСа, или это были действия одиночки, пока неясно.

Информация уточняется.