The Marker: MSC сделала предложение о приобретении ЦИМ

Крупнейшая в мире судоходная компания MSC представила директорату ЦИМ предложение о приобретении израильского морского перевозчика. Об этом сообщает издание The Marker. Сумма предложения не разглашается.

Десять дней назад стало известно, что переговоры о приобретении ЦИМ ведет и германская судоходная компания Hapag-Lloyd, совладельцами которой являются катарский и саудовский государственные инвестиционные фонды. Рабочий комитет израильской компании обратился в суд, чтобы предотвратить ее продажу.

Ранее совет директоров ЦИМ отклонил попытку генерального директора компании Эли Гликмана и еще четырех топ-менеджеров выкупить компанию, совместно с бизнесменом Рами Унгером, за 2,3 миллиарда шекелей.

Следует отметить, что ЦИМ – компания, в которой у государства есть "золотая акция", обязывающая компанию предоставлять группу судов в распоряжение государства в чрезвычайных ситуациях, и одобрение ее продажи иностранной компании потребует согласия государства.