Криминальные войны кланов Мусли и Джаруши: атакованы рестораны Japanika по всей стране

Набирает обороты криминальная война между кланами братьев Мусли и семейством Джаруши: в ночь на вторник произошли шесть нападений на различные объекты, так или иначе связанные с Джаруши. Полиция расследует нападения в Нес-Ционе, Тель-Авиве, Герцлии, Нетании, Афуле и Ришон ле-Ционе, сообщает "А-Йом".

По меньшей мере два нападения были совершены на филиалы сети азиатских ресторанов Japanika, принадлежащей бизнесмену Бараку Абрамову. Утром также был открыт огонь по одному из филиалов сети в Герцлии. Ранее была взорвана граната возле филиала Japanika в Кирьят-Оно, у филиала в Рамат-Гане заложили взрывное устройство, были взорваны гранаты возле филиалов сети в Нетании и в Афуле.

Источник в полиции заявил 12 каналу ИТВ, что нападения на сеть Japanika могли быть попыткой оказать давление на Барака Абрамова: "Есть те, кто в преступной среде считает, что он выбрал одну из сторон конфликта. Поэтому было принято решение отомстить ему, нанося удары по его бизнесу по всей стране. Мы не припоминаем такого количества практически одинаковых нападений. Если эту волну не остановить немедленно, она может усилиться, конфликт станет еще более жестоким, и дело может дойти до убийств".

Возле жилого дома на улице Иерушалаим в Ришон ле-Ционе взорвалась осколочная граната, брошенная неизвестными. Одновременно расследуются и другие случаи взрывов и повреждения имущества, включая нападения с использованием гранат в Нес-Ционе, Герцлии и двух районах Тель-Авива. Следователи проверяют, связаны ли эти инциденты с аналогичными случаями применения гранат и взрывных устройств, произошедшими в последние дни в Ор-Йехуде и Тель-Авиве.

Клан Мусли, сформировавшийся в районах А-Тиква и Кфар-Шалем в Тель-Авиве, считается одной из наиболее влиятельных преступных организаций Израиля. Его возглавляют братья Йоси и Эли Мусли, которых полиция считает одними из своих главных целей. По данным следствия, группировка связана с деятельностью в сфере криптовалют и кредитования.

Клан Джаруши – один из крупнейших арабских преступных кланов Израиля. Базируется преимущественно в Рамле и действует также в других районах центра страны. По данным полиции, представители клана причастны к организованной преступности, включая вымогательство, рэкет, незаконное кредитование, торговлю оружием, наркоторговлю, отмывание денег и заказные убийства. В последние годы клан Джаруши неоднократно фигурировал в сообщениях о вооруженных конфликтах с другими преступными группировками, прежде всего с еврейским кланом Мусли. Эти конфликты сопровождались взрывами, поджогами, обстрелами и покушениями, нередко создававшими угрозу для случайных прохожих.