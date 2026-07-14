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Экономика

"Суперфарм" начинает продажу электромобилей

Автомобили
время публикации: 14 июля 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 20:34
"Суперфарм" начинает продажу электромобилей
Flash90. Фото: М.Шай

Израильские розничные сети продолжают выходить на рынок продажи автомобилей в партнерстве с импортерами. Вслед за "Ошер Адом", "Виктори" и "Рами Леви", о начале продажи электромобилей объявила сеть "Суперфарм".

Сеть будет работать в сотрудничестве с компанией "Орион Мобилити" из группы "Юнион", импортером китайских электромобилей AION.

Клиенты "Суперфарм Онлайн" смогут забронировать автомобиль на сайте, внеся авансовый платеж в размере 2000 шекелей. Завершение сделки, выбор варианта финансирования и составление графика платежей будут производиться в одном из пяти демонстрационных залов AION по всей стране при личном сопровождении представителя импортера.

В рамках сотрудничества будут предложены кроссовер AION V и премиальная модель бренда AION HT PURE. Гарантия на электромобиль и батарею – 8 лет.

Согласно компании, покупатели модели AION V через "Суперфарм" получат льготы на общую сумму 19500 шекелей: прямую скидку в размере 12000 шекелей от прейскуранта, а также подарочную карту на сумму 5000 шекелей для покупок в "Суперфарме". Кроме того, покупатели получат в подарок зарядную станцию стоимостью 2500 шекелей.

Экономика
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