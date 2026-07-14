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Ближний Восток

Кувейт и Бахрейн отражают воздушные атаки, Иран заявил об ударах по объектам США

Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2026 г., 21:09 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 21:09
В небе над Бахрейном
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В Кувейте и Бахрейне вечером 14 июля звучали сигналы воздушной тревоги. Штаб объединенного иранского командования "Хатам аль-Анбия" утверждает, что атаки на страны Залива будут продолжаться всю ночь.

Вооруженные силы Кувейта сообщили, что системы ПВО отражают атаки воздушных целей, обнаруженных в воздушном пространстве страны. Жителей предупредили, что слышимые в Кувейте взрывы связаны с перехватами ракет и беспилотников, и призвали соблюдать указания служб безопасности.

В Бахрейне сирены воздушной тревоги звучали несколько раз за вечер. Силы обороны королевства заявили о перехвате нескольких иранских ракет и беспилотников.

Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атак были американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне. В частности, иранская сторона сообщила об ударе по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Независимого подтверждения попаданий и заявленного Ираном ущерба пока нет.

Новая волна атак последовала за третьим подряд днем американских ударов по территории Ирана. Власти Кувейта и Бахрейна пока не сообщали о погибших или пострадавших в результате последних обстрелов. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства обеих стран из-за угрозы ракетных и беспилотных атак.

Ближний Восток
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