Кувейт и Бахрейн отражают воздушные атаки, Иран заявил об ударах по объектам США

В Кувейте и Бахрейне вечером 14 июля звучали сигналы воздушной тревоги. Штаб объединенного иранского командования "Хатам аль-Анбия" утверждает, что атаки на страны Залива будут продолжаться всю ночь.

Вооруженные силы Кувейта сообщили, что системы ПВО отражают атаки воздушных целей, обнаруженных в воздушном пространстве страны. Жителей предупредили, что слышимые в Кувейте взрывы связаны с перехватами ракет и беспилотников, и призвали соблюдать указания служб безопасности.

В Бахрейне сирены воздушной тревоги звучали несколько раз за вечер. Силы обороны королевства заявили о перехвате нескольких иранских ракет и беспилотников.

Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атак были американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне. В частности, иранская сторона сообщила об ударе по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Независимого подтверждения попаданий и заявленного Ираном ущерба пока нет.

Новая волна атак последовала за третьим подряд днем американских ударов по территории Ирана. Власти Кувейта и Бахрейна пока не сообщали о погибших или пострадавших в результате последних обстрелов. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства обеих стран из-за угрозы ракетных и беспилотных атак.