Названы победители тендера по созданию систем управления роями ударных дронов для ЦАХАЛа

Министерство обороны Израиля объявили израильские стартап-компании KELA и EyeSatop, победителями тендера на создание системы управления роями ударных дронов для нужд ЦАХАЛа, получившей название "Аталеф Дигитали" ("Цифровая летучая мышь").

Тендер на создание самих дронов ранее выиграл другой израильский стартап Xtend.

Стартап KELA был создан после 7 октября 2023 года, в ходе боевых действий в секторе Газы. Компания предоставит открытую модульную архитектуру для системы. Решение KELA позволяет собирать данные из множества военных и коммерческих источников, обрабатывать их в режиме реального времени и отображать в едином командном интерфейсе.

Компания EyeSatop предоставит операционный "мозг" проекта посредством разработанной ею системы командования и управления. Система EyeSatop, во главе которой стоят выходцы из подразделения 8200 Уди Остер и Даниэль Альмог, позволяет одному оператору управлять и руководить роем из нескольких беспилотников одновременно, отслеживать деятельность в реальном времени и быстро замыкать огневые контуры (sensor-to-shooter). Технология уже широко применяется в пехотных бригадах ЦАХАЛа и накопила более полумиллиона часов боевого налета в сложных условиях ведения боевых действий.