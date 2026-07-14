Банк Израиля опубликовал проект новых правил для банков по приему доходов от криптовалюты

Офис инспектора банков в Банке Израиля опубликовал для ознакомления общественности проект новых инструкций о внесении криптовалютных средств.

Основное изменение, предлагаемое в новых инструкциях – освобождение банков от автоматической необходимости проверять источник денег и цифровой маршрут каждого клиента, внесшего свыше 100 тысяч шекелей в год.

Одной из самых больших трудностей для инвесторов до сих пор была обязанность подтвердить "маршрут валюты". Теперь эта проверка смягчается, и устанавливается, что как только цифровая валюта уже конвертирована в обычные деньги (например, в шекели или доллары) и прошла через обычные и поднадзорные банковские счета, банк не будет обязан продолжать отслеживать ее маршрут.

Кроме того, Банк Израиля теперь прямо устанавливает, что банки больше не смогут применять политику автоматического отказа: "Банковская корпорация не будет отказывать в предоставлении платежных услуг в связи с деятельностью в виртуальной валюте только по причине того, что источник деятельности связан с виртуальными валютами".

Вместо этого банки должны будут распределять сделки по уровню их риска. Например, если деньги поступают от криптокомпании, имеющей лицензию Управления рынка капитала (или лицензию иностранного государства, не отнесенного к категории высокого риска), это будет считаться "фактором, снижающим риск", и в таких случаях банк сможет вообще отказаться от проверки маршрута денег.

С другой стороны, в случаях высокого риска, таких как использование технологий, предназначенных для сокрытия маршрута сделки, переводы с анонимных кошельков или деятельность в отношении стран с высоким риском, банк будет обязан провести "усиленную проверку".

Ожидается, что новые инструкции вступят в силу примерно через полгода после их окончательной публикации.