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Ближний Восток

В Тегеране ожидаются веерные отключения электроэнергии

Иран
время публикации: 14 июля 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 20:41
В Тегеране ожидаются веерные отключения электроэнергии
Flash90. Фото: Л.Фишер

Энергетическая компания Тегерана сообщила, что со среды в столице Ирана ожидаются веерные отключения электроэнергии.

В сообщении, продублированном новостным агентством Fars, говорится, что ограничения вводятся из-за резкого повышения температуры воздуха и значительного роста потребления электричества. В компании поясняют, что отключения необходимы для поддержания стабильной работы городской электросети.

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