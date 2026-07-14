В Тегеране ожидаются веерные отключения электроэнергии

Энергетическая компания Тегерана сообщила, что со среды в столице Ирана ожидаются веерные отключения электроэнергии.

В сообщении, продублированном новостным агентством Fars, говорится, что ограничения вводятся из-за резкого повышения температуры воздуха и значительного роста потребления электричества. В компании поясняют, что отключения необходимы для поддержания стабильной работы городской электросети.