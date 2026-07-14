12-й канал: Сара Нетаниягу попросила у ШАБАКа обеспечить ей и ее сыновьям пожизненную охрану
12-й телеканал утверждает, что Сара Нетаниягу обратилась к главе Службы общей безопасности Давиду Зини с просьбой обеспечить пожизненную охрану ей и ее сыновьям Яиру и Авнеру.
По информации телеканала, Сара Нетаниягу якобы просила принять решение уже сейчас, независимо от результатов предстоящих парламентских выборов.
12-й телеканал сообщает, что специалисты подразделения ШАБАКа по охране высокопоставленных лиц пришли к выводу: уровень угрозы для Сары, Яира и Авнера Нетаниягу не является высоким и не требует постоянной охраны на заранее установленный срок. По их рекомендации, меры безопасности следует менять в соответствии с актуальной оценкой угроз.
Вместе с тем, по данным 12-го телеканала, Зини, вопреки профессиональной рекомендации, не подписал заключение специалистов и рассматривает возможность предоставить Саре Нетаниягу и ее сыновьям охрану на пять лет.
В сообщении телеканала отмечалось, что в ШАБАКе отказались комментировать это сообщение.
Отметим, что днем ранее об этой просьбе Сары Нетаниягу сообщил 13-й телеканал.