12-й канал: Сара Нетаниягу попросила у ШАБАКа обеспечить ей и ее сыновьям пожизненную охрану

12-й телеканал утверждает, что Сара Нетаниягу обратилась к главе Службы общей безопасности Давиду Зини с просьбой обеспечить пожизненную охрану ей и ее сыновьям Яиру и Авнеру.

По информации телеканала, Сара Нетаниягу якобы просила принять решение уже сейчас, независимо от результатов предстоящих парламентских выборов.

12-й телеканал сообщает, что специалисты подразделения ШАБАКа по охране высокопоставленных лиц пришли к выводу: уровень угрозы для Сары, Яира и Авнера Нетаниягу не является высоким и не требует постоянной охраны на заранее установленный срок. По их рекомендации, меры безопасности следует менять в соответствии с актуальной оценкой угроз.

Вместе с тем, по данным 12-го телеканала, Зини, вопреки профессиональной рекомендации, не подписал заключение специалистов и рассматривает возможность предоставить Саре Нетаниягу и ее сыновьям охрану на пять лет.

В сообщении телеканала отмечалось, что в ШАБАКе отказались комментировать это сообщение.

Отметим, что днем ранее об этой просьбе Сары Нетаниягу сообщил 13-й телеканал.