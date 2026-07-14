Воздушная тревога в Бахрейне, сообщается о взрывах
время публикации: 14 июля 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 20:25
Арабские источники сообщают, что в Бахрейне прозвучала воздушная тревога, после чего были слышны взрывы.
Ранее были атакованы цели на юге Ирана. Согласно сообщениям, взрывы прозвучали на острове Киш, в провинции Хузестан, городе Эндимешк.
При этом иранские СМИ сообщили об атаке на нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе.
Сигналы тревоги прозвучали в Кувейте. Вооруженные силы Кувейта сообщили, что взрывы, которые слышали жители, связаны с работой систем противовоздушной обороны.
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