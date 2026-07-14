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Ближний Восток

Воздушная тревога в Бахрейне, сообщается о взрывах

Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 20:25
Воздушная тревога в Бахрейне, сообщается о взрывах
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Арабские источники сообщают, что в Бахрейне прозвучала воздушная тревога, после чего были слышны взрывы.

Ранее были атакованы цели на юге Ирана. Согласно сообщениям, взрывы прозвучали на острове Киш, в провинции Хузестан, городе Эндимешк.

При этом иранские СМИ сообщили об атаке на нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе.

Сигналы тревоги прозвучали в Кувейте. Вооруженные силы Кувейта сообщили, что взрывы, которые слышали жители, связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Ближний Восток
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