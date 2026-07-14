Задержка вывода американских дозаправщиков из аэропорта Бен-Гурион грозит отменой 50000 авиабилетов

На фоне эскалации в отношениях с Ираном США решили приостановить эвакуацию десятков самолетов-заправщиков, все еще остающихся в израильском аэропорту Бен-Гурион.

В управлении аэропортов утверждают, что отмена эвакуации дозаправщиков "имеет непосредственное и серьезное оперативное значение". Согласно распространенному управлением заявлению, "если согласованная схема эвакуации не будет немедленно возобновлена, начиная с 23 июля ожидается значительная нехватка стояночных мест для пассажирских самолетов в Бен-Гурионе, что вынудит Управление аэропортов дать указание об отмене около 10 рейсов в день. Фактически это означает отмену 50 тысяч авиабилетов в месяц".

Согласно плану, 8 дозаправщиков должны были улететь из главного аэропорта Израиля до конца недели. Вместо этого в аэропорт вернулись 4 дозаправщика, уже улетевших ранее.

Министр транспорта Мири Регев распорядилась не давать разрешение на посадку дополнительных дозаправщиков без предварительного согласования.

В ближайшие недели в аэропорту Бен-Гурион ожидается пик пассажиропотока. В Управлении аэропортов прогнозируют превышение отметки в 80 тысяч пассажиров в каждый будний день до конца ближайшего месяца. Например, в ближайший четверг ожидается пик трафика — около 91 тысячи пассажиров. Высокие нагрузки ожидаются и позже в этом месяце: в воскресенье, 26 июля, через Бен-Гурион, как ожидается, пройдет около 90 тысяч пассажиров. Пик месячного трафика в Бен-Гурионе ожидается в четверг, 30 июля, с прогнозом около 94 тысяч пассажиров при примерно 560 рейсах. Июль в целом должен завершиться показателем около 2,3 млн пассажиров — рост примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.