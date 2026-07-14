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Пилот авиакомпании Ravenair написал в небе над границей Англии и Уэльса: "Мне скучно"

время публикации: 14 июля 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 11:58
Пилот авиакомпании Ravenair написал в небе над границей Англии и Уэльса: "Мне скучно"
Wikipedia.org. Фото: wiltshirespotter

Молодой пилот авиакомпании Ravenair привлек внимание необычным маршрутом своего полета: в небе над эстуарием Ди на границе Англии и Уэльса он "написал" фразу "Мне скучно", пишет The Guardian. Самолет Piper Tomahawk вылетел из Ливерпуля и провел в воздухе около двух часов. Полет был техническим – пилот проверял работу самолета после замены одной из деталей. Однако во время испытаний он решил разнообразить маршрут и с помощью сложных маневров изобразил в небе фразу "I"m bored".

На создание надписи ушло около 20 минут. Самолет выполнял маневры на высоте примерно 335 метров и двигался со скоростью чуть менее 100 узлов. Необычный маршрут заметили пользователи сервиса Flightradar24.

Как сообщили в Ravenair, пилот – летный инструктор в возрасте около 20 лет. Наказывать его за необычную выходку не планируют. Представитель компании отметил, что создание такой надписи потребовало от пилота серьезной концентрации и продемонстрировало его мастерство.

В компании также подчеркнули, что сам испытательный полет был необходим для проверки самолета после ремонта. После завершения полета воздушное судно благополучно вернулось в ангар.

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