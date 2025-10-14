Китай ввел "специальные портовые сборы" для судов, связанных с США

С 14 октября Пекин начал взимать дополнительные сборы с судов, которые принадлежат, управляются или построены в США, ходят под американским флагом либо имеют значимую долю американского капитала.

Эта мера – ответ на аналогичные пошлины США, отмечают CCTV и минтранс КНР.

От уплаты освобождаются суда китайской постройки, а также пустые суда, заходящие в китайские верфи для ремонта.

12 октября китайские власти предупреждали США о введении ответных мер в случае вступления в силу решения американского президента Дональда Трампа о введении дополнительной 100-% пошлины на импорт товаров из КНР.