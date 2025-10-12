КНР ответила на планы Трампа ввести 100% пошлины: "Мы не боимся торговой войны"

Китайские власти предупредили США о введении ответных мер в случае вступления в силу решения американского президента Дональда Трампа о введении дополнительной 100-% пошлины на импорт товаров из КНР.

"Действия США наносят серьезный ущерб китайским интересам и обстановке доверия, которые КНР старалась создать на переговорах. Это типичный пример политики двойных стандартов. Вести себя так с Китаем недопустимо", – заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

Он пригрозил США ответными мерами. "Наша позиция касательно торговой войны неизменна: мы в ней не заинтересованы, но мы ее не боимся", – сказал он.

10 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что с ноября введет дополнительные 100-процентные тарифы на импорт из Китая. В сообщении Трампа в соцсети TruthSocial было сказано, что США также введут экспортный контроль в отношении критически важного программного обеспечения.

Ранее президент США резко отреагировал на решение Пекина ужесточить правила экспорта редкоземельных металлов, обвинив Китай во "враждебности" и попытке "держать мир в заложниках".

Он пригрозил отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но позже уточнил, что все-таки не отменил ее, хотя и "не уверен, что она состоится".