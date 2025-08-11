Трамп еще на 90 дней отложил введение пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отложил еще на 90 дней введение пошлин на китайские товары. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.

Указ был подписан за несколько часов до вступления в силу новых тарифов.

CNBC полагает, что новая отсрочка стала результатом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые прошли в прошлом месяце в Стокгольме. Предыдущие раунды переговоров проходили 10-11 мая в Швейцарии и 9 июня в Великобритании.