11 августа 2025
11 августа 2025
Экономика

Трамп еще на 90 дней отложил введение пошлин на товары из Китая

Дональд Трамп
США
Китай
время публикации: 11 августа 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 22:49
Трамп еще на 90 дней отложил введение пошлин на товары из Китая
Stephanie Scarbrough/AP

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отложил еще на 90 дней введение пошлин на китайские товары. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.

Указ был подписан за несколько часов до вступления в силу новых тарифов.

CNBC полагает, что новая отсрочка стала результатом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые прошли в прошлом месяце в Стокгольме. Предыдущие раунды переговоров проходили 10-11 мая в Швейцарии и 9 июня в Великобритании.

