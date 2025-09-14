x
время публикации: 14 сентября 2025 г., 06:18 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 06:20
Пассажиропоток через "Бен-Гурион" вырос по сравнению с прошлым годом, доля "Эль-Аль" сократилась
Yossi Aloni/Flash90

Пассажиропоток через международный аэропорт "Бен-Гурион" в августе 2025 года составил почти 3 млн человек. Число вылетавших и прилетавших выросло на 39% по сравнению с августом 2024 года, пишет "Калькалист".

При этом число иностранных туристов все еще значительно меньше, чем было до войны "Железные мечи" – на 22% по сравнению с августом 2023 года (1,12 млн против 1,44 млн).

Израильские перевозчики в общей сложности в августе 2025 года перевезли около 61% пассажиров прибывавших в Израиль или вылетавших из Израиля. Лидирует "Эль-Аль" – около 34% от общего числа (год назад за тот же период – 43%). Значительно выросли доли Israir и Arkia. Среди иностранных компаний резко выросли доли BlueBird Airways и TUS.

