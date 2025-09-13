x
13 сентября 2025
Экономика

Армани завещал продать свой модный дом крупному люксовому концерну

время публикации: 13 сентября 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 14:01
Джорджо Армани завещал своим наследникам постепенно продать одноименный модный дом одному из мировых лидеров в сегменте товаров класса люкс. Об этом говорится в завещании дизайнера.

Согласно документу, Армани распорядился в течение полутора лет после его смерти продать 15% компании Giorgio Armani S.p.A одному из трех приоритетных покупателей – LVMH, EssilorLuxottica и LʼOréal – или компании аналогичного уровня. Через три-пять лет покупатель сможет увеличить долю в модном доме до 54%.

Наследники могут не продавать компанию, но тогда, согласно завещанию, они должны вывести ее на публичный рынок (IPO).

Теперь решение о судьбе Giorgio Armani SpA должны принять фонд Армани, его семья, а также бизнес-партнер и "правая рука" Лео ДеллʼОрко. Именно они унаследовали компанию.

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани умер 4 сентября, напоминает "Медуза". Ему был 91 год. До последних дней своей жизни Армани занимал должности креативного и генерального директора одноименного модного дома, который до сих пор не поглотили крупные холдинги.

