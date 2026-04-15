США направили трем странам предупреждение о вторичных санкциях против банков за работу с Ираном

Министерство финансов США направило властям КНР, Гонконга, ОАЭ и Омана письма с перечнем банков, через которые проводились операции с Ираном в обход санкций.

В письме за подписью министра финансов Скотта Бессента говорится, что "США рассчитывают на ваши оперативные действия по выявлению и пресечению любой незаконной деятельности, связанной с Ираном, во избежание дальнейших мер со стороны Министерства финансов".

Телеканал Fox со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает, что эти письма – первый шаг перед введением вторичных санкций против банков-нарушителей.

Параллельно Reuters сообщает, что Вашингтон не продлил освобождение от санкций для российской нефти, истекшее в минувшую субботу, и не намерен продлевать освобождение для иранской нефти, истекающее 19 апреля.