15 апреля 2026
15 апреля 2026
15 апреля 2026
последняя новость: 07:25
15 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

США направили трем странам предупреждение о вторичных санкциях против банков за работу с Ираном

время публикации: 15 апреля 2026 г., 07:02 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 07:07
США направили трем странам предупреждение о вторичных санкциях против банков за работу с Ираном
Wikipedia.org. Фото: APK

Министерство финансов США направило властям КНР, Гонконга, ОАЭ и Омана письма с перечнем банков, через которые проводились операции с Ираном в обход санкций.

В письме за подписью министра финансов Скотта Бессента говорится, что "США рассчитывают на ваши оперативные действия по выявлению и пресечению любой незаконной деятельности, связанной с Ираном, во избежание дальнейших мер со стороны Министерства финансов".

Телеканал Fox со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает, что эти письма – первый шаг перед введением вторичных санкций против банков-нарушителей.

Параллельно Reuters сообщает, что Вашингтон не продлил освобождение от санкций для российской нефти, истекшее в минувшую субботу, и не намерен продлевать освобождение для иранской нефти, истекающее 19 апреля.

