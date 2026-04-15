МВД объявил о слиянии местных советов Элькана и Шаар-Шомрон в единый муниципалитет

В понедельник, 14 апреля, командующий Центральным военным округом генерал-майором Ави Балутом по рекомендации министерства внутренних дел подписал указ о слиянии местных советов Элькана и Шаар-Шомрон.

Указ стал итогом рекомендаций географической комиссии и подготовительной работы, проводившейся МВД в течение последнего года. Он вступит в силу после утверждения нормативных актов, регулирующих перевод сотрудников между муниципалитетами.

По согласованию между МВД и минфином объединенный муниципалитет получит пакет помощи, включающий полное покрытие дефицитов и займов совета Шаар Шомрон; грант на сумму свыше 16 млн шекелей на модернизацию инфраструктуры, общественных зданий и текущие нужды; полное финансирование программ выхода на пенсию для сотрудников, условия которых согласовываются в эти дни; целевой бюджет на организационное сопровождение, включая назначение координатора проекта, а также бюджет на внедрение информационных систем и логистическую подготовку к объединению.

В 2022 году местному совету Шаар-Шомрон, в который входят два поселка – Эц-Эфраим и Шаарей-Тиква, был назначен внешний управляющий в связи с крупным бюджетным дефицитом. Выборы в объединенный муниципалитет пройдут в 2027 году.

Глава совета Элькана Асаф Минцер направил жителям письмо, в котором назвал слияние "безответственным и халатным решением". По его словам, этот шаг приведёт к массовым увольнениям в Шаар Шомрон и нанесёт тяжёлый удар по качеству жизни всех жителей района.