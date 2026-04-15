Экономика

Коалиция повторно утвердила перевод денег ультраортодоксальным школам, отмененный БАГАЦем

Верховный суд/БАГАЦ
Оппозиция
Школьное образование
Харедим
время публикации: 15 апреля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 07:44
Коалиция повторно утвердила перевод денег ультраортодоксальным школам, отмененный БАГАЦем
Chaim Goldberg/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета повторно утвердила перечисление 98 млн шекелей ультраортодоксальным образовательным сетям "а-Хинух а-ацмаи" партии "Агудат Исраэль" и "Мааян а-Хинух а-Торани" партии ШАС.

Депутаты от оппозиции бойкотировали голосование, заявив, что комиссии не была предоставлена информация, необходимая для принятия решения, и в частности – расчет сумм, подлежащих вычету из бюджета этих сетей за несоблюдение требований базовой учебной программы.

Напомним, что в прошлом месяце перевод денег был отменен Высшим судом справедливости как утвержденный финкомиссией задним числом без получения депутатами реальной информации о нем.

Судьи также указали, что Кнессет должен получить все необходимые данные для проведения дискуссии, однако подчеркнули, что вопрос о том, какая именно информация необходима, остается на усмотрение депутатов.

