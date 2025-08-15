WhatsApp добавил функцию запланированной видеоконференции

Компания Meta сообщила о добавлении в принадлежащей ей платформе мгновенных сообщений WhatsApp новой функции, позволяющей назначать проведение видеоконференции на определенное время с рассылкой приглашений участникам.

Чтобы снизить вероятность того, что кто-то пропустит запланированное обсуждение, WhatsApp будет отправлять всем приглашенным напоминание незадолго до начала запланированного звонка.

Фактически речь идет об аналоге сервисов Zoom и Google Meet.

Помимо планирования, обновление также включает улучшения, связанные с взаимодействием во время звонка. Была введена функция "поднять руку", позволяющая участникам сигнализировать о своем желании говорить, не прерывая других, а также эмодзи-реакции.

В WhatsApp подчеркивают, что звонки, совершаются с использованием этих новых функций, по-прежнему защищены сквозным шифрованием, гарантируя, что только участники могут получить доступ к разговору.