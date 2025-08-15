Рабком управления аэропортов разрешил работникам участвовать в воскресной забастовке за счет дня отпуска

Рабочий комитет Управления аэропортов объявил, что разрешит своим сотрудникам участвовать в забастовке, запланированной на воскресенье в рамках протеста с требованием возвращения заложников.

Глава рабкома Пинхас Идан заявил, что разрешит любому работнику, который захочет принять участие в забастовке, сделать это за счет вычета одного дня отпуска.

Это решение может привести к сбоям в расписании работы аэропорта Бен-Гурион в воскресенье, 17 августа, в пик туристического сезона.

Как помнится, Идан, активист "Ликуда", объявил в марте 2023 года о присоединении к забастовке в экономике в связи с принятием законодательства о судебной реформе, когда сказал своим представителям в аэропорту Бен-Гурион во время пресс-конференции, что приказывает им "остановить все взлеты" - заявление, которое вызвало немало критики в "Ликуде" и почти привело к его отстранению.