После последнего конфликта с Пакистаном Индия срочно закупила у Израиля новые БПЛА Heron

После успешного применения израильских БПЛА Heron Mk II во время последнего конфликта с Пакистаном (операция "Синдур") в мае 2025 года, вооруженные силы Индии заказали дополнительные аппараты.

Со ссылкой на источники в израильской оборонной промышленности индийские СМИ сообщают, что если до сих пор Heron использовали только сухопутные силы и ВВС Индии, то теперь к заказу присоединился и военно-морской флот.

Стоимость сделки и количество закупленных аппаратов не уточняются. Заказы оформлялись в рамках экстренных закупок, при которых штабы родов войск могут подписывать контракты на оборудование стоимостью до 36 миллионов долларов напрямую, минуя длительную стандартную процедуру согласования.