02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Индия закупает израильские комплекты, превращающие "глупые" бомбы в высокоточные боеприпасы

время публикации: 02 января 2026 г., 19:31 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 19:41
Индия закупает израильские комплекты, превращающие "глупые" бомбы в высокоточные боеприпасы
Википедия

Совет по оборонным закупкам Индии (DAC) под председательством министра обороны Раджнатха Сингха вчера утвердил масштабные оборонные закупки на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

В том числе была утверждена закупка израильских систем SPICE-1000, превращающих стандартную авиабомбу весом полтонны в высокоточный боеприпас большой дальности. Система сочетает спутниковую и инерциальную навигацию с электронно-оптической/инфракрасной головкой самонаведения для финального наведения.

Эта технология обеспечивает автономный захват цели путем сравнения изображений в реальном времени с сохраненными данными миссии, а также двустороннюю связь, позволяющую пилоту обновлять параметры задания в полете.

Система обеспечивает точность до трех метров и дальность применения до 125 километров, что позволяет самолетам сбрасывать боеприпасы за пределами досягаемости систем ПВО противника.

Потребность Индии в разнообразных боеприпасах из Израиля возросла после боевых действий с Пакистаном в мае прошлого года. Укрепление отношений выразилось в подписании меморандума о взаимопонимании в начале ноября для усиления оборонного сотрудничества, который подписали генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Амир Барам и его индийский коллега Раджеш Кумар Сингх.

По данным института SIPRI, Индия является крупнейшим заказчиком израильской оборонной промышленности, на нее пришлось около 34% всего оборонного экспорта в 2020-2024 годах.

