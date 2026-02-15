x
15 февраля 2026
Экономика

Еще одна оборонная компания выходит на Тель-Авивскую биржу

время публикации: 15 февраля 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 22:34
Miriam Alster/FLASH90

Израильский разработчик электрооптических систем для управления огнем компания Smart Shooter подала проспект первичного размещения своих акций на Тель-Авивской фондовой бирже.

Согласно проспекту, компания попытается привлечь около 200 млн шекелей исходя из оценки стоимости в 700 млн шекелей.

Крупнейшим акционером компании является канадское партнерство Smart Shooter Limited Partnership, контролируемое канадским бизнесменом Меиром Ганивишем (23% акций). Основатели компании Михаль Мор и Авшалом Эрлих владеют около 13% и около 6% соответственно. Помимо них, крупным акционером является страховая компания "Феникс", владеющая около 21% акций. Также среди акционеров - еврейско-чилийский бизнесмен Алехандро Вайнштейн (10%), страховая компания "Ахшара" (6%), генерал-майор в отставке Ницан Алон (0,6%), бывший директор "Рафаэль" Авраам Мазор (1%).

Smart Shooter, основанная в 2011 году двумя выходцами из концерна "Рафаэль", занимается разработкой электрооптических систем управления огнем, обеспечивающих возможность поражения наземных и воздушных целей независимо от уровня квалификации и опыта пользователя

Спрос на продукцию компании резко вырос после начала Войны "Железных мечей". Около 40% заказов компании приходятся на Европу, 36% - на Израиль, 20% - на США.

