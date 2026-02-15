Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы
15 февраля 2026 г.
В медальном зачете олимпиады лидируют норвежцы, завоевавшие 12 золотых, по 7 серебряных и бронзовых медалей.
На втором месте итальянцы (8 + 4 + 10). Эта олимпиада стала самой успешной зимней олимпиадой для сборной Италии. Итальянцы никогда раньше не завоевывали 8 золотых медалей зимней олимпиады.
На третьем месте американцы (5 + 8 + 4).
Всего медали завоевали представители 25 сборных.
