x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 23:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 23:08
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы

Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 15 февраля 2026 г., 22:02 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 22:02
Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы
AP Photo/Matthias Schrader

В медальном зачете олимпиады лидируют норвежцы, завоевавшие 12 золотых, по 7 серебряных и бронзовых медалей.

На втором месте итальянцы (8 + 4 + 10). Эта олимпиада стала самой успешной зимней олимпиадой для сборной Италии. Итальянцы никогда раньше не завоевывали 8 золотых медалей зимней олимпиады.

На третьем месте американцы (5 + 8 + 4).

Всего медали завоевали представители 25 сборных.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Прыжки с трамплина. Норвежки завоевали золото и серебро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Скелетон. В соревнованиях смешанных команд победили британцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Конькобежный спорт. Голландки завоевали золото и серебро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Биатлон. В гонке преследования победила итальянка