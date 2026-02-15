Работники ЦИМ объявили забастовку

Рабочий комитет судоходной компании ЦИП приказал сотрудникам покинуть рабочие места и начать забастовку после того, как встреча по вопросу продажи компании с представителем совета директоров была сорвана.

Работники были возмущены, узнав о продаже ЦИМ германской судоходной компании Hapag-Lloyd и инвестиционному фонду PIMI из прессы. Рабком требует "страховочную сеть" для работников, продолжения действия коллективных договоров, раскрытия планов относительно будущего компании и бонуса за продажу.

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") сообщила, что полностью поддерживает забастовку, и что "использует все доступные инструменты для защиты работников и общественных интересов".