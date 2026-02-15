ЦАХАЛ нанес удар по боевикам "Исламского джихада" в долине Бекаа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении удара по боевикам "Исламского джихада" в районе Мадждал-Анджара в долине Бекаа, недалеко от границы с Сирией.

Ливанское агентство "Аль-Марказия" сообщило, что ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на трассе Дамаск-Бейрут. О погибших или раненых на данном этапе не сообщается. На фотографиях, публикуемых ливанцами в социальных сетях, можно увидеть горящий остов легковой машины, из чего можно сделать вывод, что атака была успешной.

Информация уточняется.