ЦАХАЛ нанес удар по боевикам "Исламского джихада" в долине Бекаа
время публикации: 15 февраля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 21:41
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении удара по боевикам "Исламского джихада" в районе Мадждал-Анджара в долине Бекаа, недалеко от границы с Сирией.
Ливанское агентство "Аль-Марказия" сообщило, что ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на трассе Дамаск-Бейрут. О погибших или раненых на данном этапе не сообщается. На фотографиях, публикуемых ливанцами в социальных сетях, можно увидеть горящий остов легковой машины, из чего можно сделать вывод, что атака была успешной.
Информация уточняется.
