Мир

Рубио: США не оспаривают отчет об отравлении Навального

США
Россия
Алексей Навальный
время публикации: 15 февраля 2026 г., 22:11 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 22:20
Рубио: США не оспаривают отчет об отравлении Навального
AP Photo/Mark Schiefelbein

Государственный секретарь США Марко Рубио, который находится с визитом в Словакии, заявил, что отчет, согласно которому лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен в тюрьме, вызывает значительное беспокойство.

"Нам известно об этом отчете. Нам известно о деле Навального. И у нас оснований оспаривать отчет", – сказал он. Отвечая на вопрос, почему США к нему не присоединились, Рубио ответил, что это была инициатива не США, а пяти европейских стран, и вновь подчеркнул: это не является свидетельством американского несогласия.

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды опубликовали совместный отчет, согласно которому Навальный умер от отравления эпибатидином – ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Вещество было обнаружено в образцах биоматериалов политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Посольство России в Лондоне назвало это заявление политической пропагандой: "Нет никаких оснований доверять подобным "находкам" западных "экспертов". По-настоящему шокирует метод, который теперь облюбовали западные политики, – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над покойным".

