15 февраля 2026
Израиль

Духовный лидер "Дегель а-Тора" призвал студентов йешив не участвовать в столкновениях с полицией

Яадут а-Тора
Акции протеста
ЦАХАЛ
время публикации: 15 февраля 2026 г., 21:54 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 21:58
Shlomi Cohen/Flash90

Глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввин Дов Ландо, являющийся одним из духовных лидеров партии "Дегель а-Тора", призвал учащихся йешив не участвовать в столкновениях с полицией.

В постановлении раввина Ландо говорится, что студентам следует оставаться в йешиве и учиться, когда на улице происходят столкновения с полицией.

Сайт "Аруц-7" пишет, что это указание поддержал раввин Моше-Гилель Хирш.

Духовные лидеры литовской общины обратились к студентам йешив после того, как в Бней-Браке толпа ультраортодоксов напала на двух девушек-военнослужащих. Девушки были эвакуированы полицейскими, после чего в течение нескольких часов в Бней-Браке продолжались беспорядки, сопровождаемые столкновениями с полицией.

Израиль
