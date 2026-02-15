Духовный лидер "Дегель а-Тора" призвал студентов йешив не участвовать в столкновениях с полицией

Глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввин Дов Ландо, являющийся одним из духовных лидеров партии "Дегель а-Тора", призвал учащихся йешив не участвовать в столкновениях с полицией.

В постановлении раввина Ландо говорится, что студентам следует оставаться в йешиве и учиться, когда на улице происходят столкновения с полицией.

Сайт "Аруц-7" пишет, что это указание поддержал раввин Моше-Гилель Хирш.

Духовные лидеры литовской общины обратились к студентам йешив после того, как в Бней-Браке толпа ультраортодоксов напала на двух девушек-военнослужащих. Девушки были эвакуированы полицейскими, после чего в течение нескольких часов в Бней-Браке продолжались беспорядки, сопровождаемые столкновениями с полицией.