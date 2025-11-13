Американский ИИ-стартап xAI Илона Маска привлек от инвесторов $15 млрд в ходе очередного инвестраунда, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что основная часть средств пойдет на закупку графических процессоров, на которых работают большие языковые модели.

В настоящее время стоимость xAI оценивается в $200 млрд. Для сравнения – конкурирующая Anthropic в рамках недавнего инвестраунда была оценена в $183 млрд, OpenAI – в $500 млрд.