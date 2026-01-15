Как потратить миллиард и снова "деньги с вертолета". Экономический обзор за неделю

О неожиданном развитии слушаний в БАГАЦе, о приоритетах экономического советника правительства и об окне возможностей для управления госкомпаний.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Как потратить миллиард

Очередное обращение в БАГАЦ против финансирования школ, не преподающих базовые предметы, изначально являлось частью светско-ультраортодоксального противостояния. Однако на минувшей неделе оно неожиданно превратилось в камень преткновения в споре между Кнессетом и правительством.

Предметом иска было решение финансовой комиссии Кнессета в последнюю неделю 2025 года о переводе приблизительно миллиарда шекелей на нужды негосударственных ультраортодоксальных школ. В последние недели года финкомиссия традиционно загружена утверждением перевода денег между различными статьями госбюджета по запросу министерства финансов, и группа статей, касающихся ультраортодоксальных школ, была лишь частью потока транзакций.

Истцы (Яир Лапид, Наама Лазими, организация "Хадуш") утверждали, что перевод денег структурам, не преподающим базовые предметы, осуществляется в нарушение закона и постановлений Верховного суда, и что частные ультраортодоксальные школьные сети находятся в плачевном финансовом положении.

Перевод денег был утвержден финкомиссией 25 декабря. 31 декабря БАГАЦ издал промежуточное постановление, запрещающее министерству финансов выполнять перевод денег до заседания суда. 9 января на заседании БАГАЦа выяснилось, что из около 400 миллионов шекелей из одобренного миллиарда были переведены на зарплаты учителям еще до утверждения перевода финансовой комиссией, а более 500 миллионов – через несколько часов после утверждения, то есть под действие промежуточного указа попали менее 100 миллионов шекелей.

С этого момента фокус внимания сместился с деятельности ультраортодоксальных школ на работу министерства финансов. Оппозиция обрушилась на главного аудитора минфина Яхели Ротенберга в частности и на чиновников минфина в целом с обвинениями в "преступной деятельности", а юридический советник Кнессета Сагит Афик назвала действия министерства "порочной практикой". Судьи БАГАЦ также назвали практику утверждения переводов задним числом незаконной, превращающей работу финансовой комиссии в "спектакль".

В ответ на критику Яхели Ротенберг выступил с заявлением, разъяснив, что речь идет о многолетней практике, позволяющей министерству финансов избегать задержек в выплате зарплат и выполнении других финансовых обязательств. Он также осудил лидера оппозиции Яира Лапида за огульное обвинение сотрудников минфина в криминальной деятельности, напомнив, что ровно то же самое практиковалось и в бытность Лапида министром финансов.

И это действительно многолетняя практика (The Marker не поленился, опросив главных аудиторов за последние три десятилетия, которые подтвердили слова Ротенберга). Государственный бюджет Израиля состоит из десятков тысяч расходных статей, основанных на прогнозах. Поскольку прогнозы нередко расходятся с реальностью, часто оказывается, что денег в одной статье расходов оказалось недостаточно, тогда как в другой они не будут исчерпаны. В качестве последних примеров Ротенберг напомнил, что в последние дни 2025 года финансовая комиссия также задним числом одобрила перевод денег из других статей на выплаты резервистам, которые уже давно осуществлены. Такой перевод потребовался, поскольку в исходном бюджете были заложены существенно меньшие суммы.

В общей сложности в течение года министерство финансов запрашивает у финансовой комиссии утверждение тысяч таких переводов из одной статьи в другую (в отдельные годы – до 20 тысяч). Согласно позиции руководства минфина, предусмотренное законом о госбюджете требование о предварительном утверждении таких переводов финансовой комиссией Кнессета фактически невыполнимо (как из-за склонности членов комиссии использовать фактор времени для политического шантажа, так и из-за неспособности комиссии своевременно рассматривать такой объем запросов). По словам Ротенберга, выполнение требования привело бы к параличу госслужбы, задержкам в выплате зарплат и пособий и т.д.

Должен сказать, что у меня нет никаких оснований считать неверным утверждение Ротенберга, что данная практика была известна юридическим, экономическим и парламентским органам. Это не сиюминутное решение одного человека, это практикуемый десятилетиями порядок вещей, в рамках которого происходит согласование сумм, запросов и обращений между двумя отделами министерства финансов с ведома юридического советника минфина и т.д. Я вполне допускаю, что о практике не было известно судьям Верховного суда или рядовому депутату оппозиции, но ее незнание депутатом с многолетним стажем, два года занимавшим пост министра финансов, или юридическим советником Кнессета, которая до того была юридическим советником финансовой комиссии Кнессета, было бы вопиющим непрофессионализмом. Примечательно, что еще один бывший министр финансов из числа лидеров оппозиции, Авигдор Либерман, по этому поводу промолчал. Так что скорее это стоит рассматривать как попытку укрепить позиции Кнессета, самой слабой из трех ветвей власти, в ее взаимоотношениях с правительством, и ужесточить надзор над министерством финансов.

Сложившаяся практика проведения транзакций через финкомиссию Кнессета задним числом могла функционировать, пока была негласной. К сожалению для минфина, она попала в лучи софитов судебной власти и СМИ, и дальше пользоваться ей будет крайне затруднительно. И попытки Ротенберга давить на то, что отмена практики приведет к параличу, аналогичному американским шатдаунам, не делу не помогут. Чиновникам минфина придется искать компромиссы и менять порядок подготовки и согласования госбюджета, идя навстречу требованиям об увеличении прозрачности, далеко не первый год озвучиваемым парламентариями, чиновниками Кнессета и общественными организациями.

Опять "деньги с вертолета"

Чем ближе выборы, тем активнее популистские инициативы, причем выдвигаются они теми, кто отвечает за экономику страны. Министр финансов Бецалель Смотрич предложил повысить освобождение от НДС на частный импорт. Министр экономики Нир Баркат выступил за дотирование "100 наиболее популярных товаров". На этой неделе к ним присоединился экономический советник правительства Ави Симхон со своей версией "разбрасывания денег с вертолета".

Симхон, хоть и не претендует на место в Кнессете, является членом "Ликуда" и одним из ближайших советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он уже достаточно давно, вопреки позиции Банка Израиля и министерства финансов, озвучивает идею выплаты плательщикам ипотечных ссуд компенсации за увеличение ежемесячных выплат из-за повышения учетной ставки, подавая ее как меру по борьбе с дороговизной жизни. Причем деньги на эти компенсации он предлагает взять из налога на сверхдоходы банков.

Экономический советник правительства не объясняет логику выбора получателей компенсации. Почему выбор сделан в пользу тех, кто брал ипотеку с привязкой к учетной ставке? Ведь скачок инфляции в 2021-2023 годах нанес заемщикам с индексацией куда больший ущерб. Еще хуже пришлось тем, у кого вообще нет денег на первый взнос – они вынуждены платить стремительно растущую аренду, но для них компенсации не предусмотрено. Симхон также обходит стороной аргументы о том, что такие выплаты подстегнут инфляцию и снимут с части населения ответственность за принятые ими финансовые решения.

Хотелось бы надеяться, что его инициатива, на данный момент представленная в качестве правительственного законопроекта, застрянет в процессе проведения через Кнессет и останется только в виде заголовков (тоже являющихся инструментом политической борьбы), однако никакой уверенности в этом у меня нет.

Приватизировать на пике

На прошлой неделе министерство финансов, управление госкомпаний, концерн "Авиационная промышленность" и его рабочий комитет заключили соглашение, завершившее многолетний спор о незаконных надбавках к зарплатам. По условиям соглашения, лишь несколько десятков из тысяч работников будут обязаны вернуть часть надбавок в рассрочку. Остальные сохранят все полученное без каких-либо санкций. Взамен концерн получит возможность отойти от зарплатной сетки госслужбы и сформировать механизм оплаты труда, привязанный к производственным показателям, а не только к стажу.

Это соглашение не только позволит концерну улучшить возможности найма специалистов, но и является важным шагом к давней (озвученной более 25 лет назад) цели управления госкомпаний – частичной приватизации IAI. Оборонный сектор переживает бум и массовый приток инвесторов (частный "Эльбит Маарахот" оценивается биржей уже в 100 миллиардов шекелей). В управлении и минфине хотят воспользоваться ситуацией и частично приватизировать не только "Авиационную промышленность", но и "Рафаэль", причем не ограничиваться эмиссией 20% акций.

Приватизация сейчас может принести десятки миллиардов шекелей в госказну и усилить и без того высокую конкурентоспособность обоих концернов на глобальном рынке вооружений. Однако реализация планов зависит от способности в предвыборный год достичь адекватного соглашения с профсоюзами, которые требуют себе значительную часть выручки от приватизации.