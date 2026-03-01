Иностранная работница, ухаживающая за подопечной в Тель-Авиве, погибла при обстреле

Жертвой попадания баллистической ракеты в жилой дом в Тель-Авиве стала иностранная гражданка в возрасте примерно 40 лет, которая ухаживала за пожилой тяжелобольной женщиной и поэтому не могла покинуть дом и уйти в бомбоубежище.

Как сообщает i24News, ракета попала в старый многоквартирный дом, квартиры в котором не были оборудованы защищенными комнатами.

Погибшая помощница по уходу не могла быстро добраться до общественного бомбоубежища вместе со своей подопечной и не могла ее бросить. После попадания в дом ракеты все жильцы, включая пожилую владелицу пострадавшей от обстрела квартиры, были эвакуированы.

Имя погибшей в настоящий момент не было опубликовано.