Минфин: в Израиле резко выросло количество отмененных сделок по покупке жилья у подрядчиков

Если из сделок по покупке жилья у подрядчиков, заключенных в 2021 году, к началу 2024 года покупателями были отменены только 0,5%, то из сделок 2022 года к началу 2025 года – уже 2,9%, а из сделок 2023 года к началу 2026 года – 3,6%.

Согласно данным главного экономиста минфина, из сделок 2024 года уже отменены 1,5%, хотя с момента их подписания прошло лишь от года до двух лет.

Рост количества отмененных сделок отражает рост количества семей, столкнувшихся с трудностями в выплате или в получении ипотеки из-за повышения учетной ставки и роста дороговизны жизни. Также фактором роста отмены сделок видимо стала популярность маркетинговых мероприятий строительных подрядчиков, известных как 20-80, 10-90 или даже 5-95, в рамках которых семьям предлагают купить квартиру "на бумаге", вложив только 5-20% от ее стоимости, а остальную сумму заплатить только после заселения в квартиру. При этом покупатель берет так называемый "баллонный кредит" на оставшуюся сумму, подрядчик платит проценты по этому кредиту. При передаче квартиры покупатель берет обычную ипотеку и закрывает "баллонный кредит" одним платежом. Такой формат сделки увеличивает риск ситуации, когда через 2-3 года покупатель обнаружит, что он не может взять ипотеку, но должен погасить "баллонный кредит".

Больше всего сделок было отменено в районе Беэр-Шевы. Из квартир, купленных в Беэр-Шеве в 2023 году, 6,5% к 2025 году были возвращены подрядчикам, и в двух третьих случаев. В Нацерете были отменены 4,8% сделок, в Тверии – 4,2%, в Хадере – 3,8%, в Реховоте – 3,7%, в Иерусалиме – 3,1%, в Хайфе – 2,7%, в Нетании – 2,4%, в Тель-Авиве – 2,3%.