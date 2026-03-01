Новые иранские удары по арабским странам, сообщается о пострадавших

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в результате иранского удара пострадала расположенная в Манаме гостиница Crown Plaza. По официальной информации, пострадавших нет.

В районе комплекса небоскребов Etihad Towers в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби женщина и ребенок получили легкие ранения в результате падения обломков перехваченного системой ПВО иранского беспилотника.

Ранее два иранских дрона нанесли удары по торговому порту Омана. Один иностранный рабочий был ранен, нанесен ущерб имуществу. Это первый случай иранской атаки на Оман, который до сих пор оставался единственной страной Персидского залива, которую Иран не трогал.

При этом отмечается: мишенями иранских атак становятся не только американские базы, но и гостиницы, торговые центры, районы элитного жилья. По сути Иран наносит удары по символам процветания умеренных арабских государств – процветания, достигнутого благодаря сотрудничеству с Западом.