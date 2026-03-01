x
01 марта 2026
|
последняя новость: 14:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 14:13
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Новые иранские удары по арабским странам, сообщается о пострадавших

время публикации: 01 марта 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 14:11
Новые иранские удары по арабским странам, сообщается о пострадавших
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в результате иранского удара пострадала расположенная в Манаме гостиница Crown Plaza. По официальной информации, пострадавших нет.

В районе комплекса небоскребов Etihad Towers в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби женщина и ребенок получили легкие ранения в результате падения обломков перехваченного системой ПВО иранского беспилотника.

Ранее два иранских дрона нанесли удары по торговому порту Омана. Один иностранный рабочий был ранен, нанесен ущерб имуществу. Это первый случай иранской атаки на Оман, который до сих пор оставался единственной страной Персидского залива, которую Иран не трогал.

При этом отмечается: мишенями иранских атак становятся не только американские базы, но и гостиницы, торговые центры, районы элитного жилья. По сути Иран наносит удары по символам процветания умеренных арабских государств – процветания, достигнутого благодаря сотрудничеству с Западом.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook