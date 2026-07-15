Инфляция в Израиле замедлилась до минимума за пять лет, цены на квартиры снизились

Индекс потребительских цен в Израиле в июне не изменился по сравнению с маем, сообщило Центральное статистическое бюро. Годовая инфляция замедлилась с 1,9% до 1,6%, что является самым низким уровнем за последние пять лет.

Сильнее всего в июне подешевели свежие овощи и фрукты – на 5,2%, одежда и обувь – на 2,7%, транспорт – на 0,7%. При этом другие продукты подорожали на 0,4%, также выросли на 0,7% расходы на жилье.

Отдельный индекс цен на квартиры, который не входит в индекс потребительских цен, снизился за месяц на 1%, а за год – на 2%. Это не противоречит росту расходов на жилье, зафиксированному в отчете ЦСБ, который отражает главным образом стоимость аренды, тогда как индекс цен на квартиры показывает изменение цен сделок купли-продажи жилья.

Издание The Marker отмечает, что замедление инфляции повышает вероятность нового снижения процентной ставки Банком Израиля в сентябре.