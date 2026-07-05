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Экономика

TheMarker: снижение цен производителей не доходит до израильского потребителя

Цены
время публикации: 05 июля 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 08:13
TheMarker: снижение цен производителей не доходит до израильского потребителя
Chaim Goldberg/Flash90

TheMarker обращает внимание на разрыв между ценами производителей и ценами для потребителей: с начала 2025 года индекс цен производителей в Израиле снижался, однако потребительские цены продолжали расти.

По оценке издания, это означает, что удешевление издержек для производителей и импортеров не полностью отражается в ценах на полках магазинов. Иными словами, снижение затрат не превращается автоматически в снижение стоимости товаров для населения.

Издание TheMarker отмечает, что такая динамика усиливает вопросы к уровню конкуренции на израильском рынке и к способности потребителей реально почувствовать снижение оптовых или производственных цен. Для домохозяйств это выражается в сохранении высокой стоимости жизни даже в ситуации, когда часть производственных расходов уже пошла вниз.

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