TheMarker: снижение цен производителей не доходит до израильского потребителя

TheMarker обращает внимание на разрыв между ценами производителей и ценами для потребителей: с начала 2025 года индекс цен производителей в Израиле снижался, однако потребительские цены продолжали расти.

По оценке издания, это означает, что удешевление издержек для производителей и импортеров не полностью отражается в ценах на полках магазинов. Иными словами, снижение затрат не превращается автоматически в снижение стоимости товаров для населения.

Издание TheMarker отмечает, что такая динамика усиливает вопросы к уровню конкуренции на израильском рынке и к способности потребителей реально почувствовать снижение оптовых или производственных цен. Для домохозяйств это выражается в сохранении высокой стоимости жизни даже в ситуации, когда часть производственных расходов уже пошла вниз.