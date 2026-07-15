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Израиль

Убийство в квартире Airbnb в Иерусалиме: задержана сотрудница полиции

Полиция
Расследование
Убийства
время публикации: 15 июля 2026 г., 19:19 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 19:22
Убийство в квартире Airbnb в Иерусалиме: задержана сотрудница полиции
Пресс-служба полиции Израиля

В рамках расследования убийства Бениягу Рази в Иерусалиме задержана сотрудница полиции, являющаяся родственницей одного из подозреваемых. Она подозревается в создании препятствий следствию.

По версии следствия, вскоре после убийства полицейская встретилась с двумя фигурантами дела. Они рассказали ей о случившемся, после чего она предприняла действия, способные помешать следствию.

После допроса следователями отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), полицейская была помещена под домашний арест. Расследование продолжается.

19-летний Бениягу Рази был убит в квартире, снятой через сервис Airbnb в иерусалимском районе Нахлаот. Сайт "Мако" писал, что, по версии полиции, бывшая девушка Рази позвонила своему брату, после чего тот приехал к квартире вместе с приятелями. Следователи подозревают, что они напали на Бениягу и нанесли ему многочисленные ножевые ранения. Происходящее они транслировали онлайн. Находившийся с ним друг также был ранен. Экс-девушка Рази и ее подруга, как полагает следствие, наблюдали за линчем в прямом эфире, а затем помогли подозреваемым скрыться.

Полиция задержала шестерых подозреваемых, среди которых есть несовершеннолетние. Суд продлил срок их содержания под стражей.

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