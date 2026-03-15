Правительство Израиля одобрило срочный секвестр на 1 млрд шекелей для оборонных закупок

Правительство Израиля утвердило в срочном телефонном опросе дополнительное секвестирование бюджета на 1 млрд шекелей для финансирования засекреченных оборонных закупок, передает "Кан".

Подробности о том, из каких именно статей будет произведено новое сокращение, в сообщении не приводятся. Подчеркивается, что закупки имеют засекреченный характер и оформляются как неотложная мера на фоне продолжающейся войны.

Ранее Ynet сообщил, что министрам правительства Израиля предложено в срочном порядке утвердить по телефонному опросу экстренную оборонную закупку на сумму 2,6 млрд шекелей. Как писал Итамар Айхнер, речь идет о сокращении одной из бюджетных статей, которое фактически оформляется как промежуточный заем в счет государственного бюджета, уже одобренного правительством и ожидающего утверждения в Кнессете в течение ближайших двух недель.

Согласно проекту решения, необходимость такого шага объясняется интенсивностью боевых действий. В документе сказано, что возникла "срочная и немедленная оперативная потребность", включающая закупку боеприпасов, оснащение современными средствами вооружения и пополнение критически важных боевых запасов. Министров попросили проголосовать без промедления.