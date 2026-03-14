Ynet: израильских министров попросили экстренно утвердить оборонную закупку на 2,6 млрд шекелей

Министрам правительства Израиля предложено в срочном порядке утвердить по телефонному опросу экстренную оборонную закупку на сумму 2,6 млрд шекелей.

Как пишет на сайте Ynet Итамар Айхнер, речь идет о сокращении одной из бюджетных статей, которое фактически оформляется как промежуточный заем в счет государственного бюджета, уже одобренного правительством и ожидающего утверждения в Кнессете в течение ближайших двух недель.

Согласно проекту решения, необходимость такого шага объясняется интенсивностью боевых действий. В документе сказано, что возникла "срочная и немедленная оперативная потребность", включающая закупку боеприпасов, оснащение современными средствами вооружения и пополнение критически важных боевых запасов. Министров попросили проголосовать без промедления.