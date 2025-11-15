"Калькалист": только в 48 из 187 стран люди работают больше, чем в Израиле

В рейтинге, демонстрирующем сколько часов в неделю работают люди в той или иной стране, составленном World Population Review и опубликованном на сайте visualcapitalist, участвовали 187 стран, сообщает "Калькалист".

Среднемировой показатель составляет около 38,7 недельных часов.

Бутан – страна, где работают больше всего – 54,5 часа в неделю, в то время как в Йемене работают меньше всего – всего 25,9 часа в неделю в среднем. Перед ним в рейтинге находятся страны, считающиеся государствами всеобщего благосостояния, такие как Нидерланды (26,8 часа) и Норвегия (27,1 часа). В число других стран с короткой рабочей неделей входят Дания и Финляндия, каждая со средним показателем 28,8 рабочего часа в неделю.

Согласно рейтингу, среднее количество рабочих часов в неделю в Израиле 35, что ставит его на 139-е место, немного ниже Венгрии (35,1 часа) и Кыргызстана (35,2 часа). Таким образом, только в 48 из 187 стран работают больше, чем в Израиле, который находится ниже среднемирового показателя.

Согласно собранным данным, мужчины в стране работают в среднем 38,5 часа в неделю, тогда как среднее количество часов для женщин составляет 31,3.

Данные показывают, что между страной с наибольшим количеством рабочих часов и страной с наименьшим количеством часов разница составляет почти 30 часов.