Индекс потребительских цен вырос в октябре на 0,5%, инфляция 2,5%

Центральное статистическое бюро опубликовало индекс потребительских цен за октябрь, который вырос на 0,5% в сравнении с сентябрем и составил 103,7 пункта (за базовую отметку в 100 пунктов берется средний индекс цен за 2020 год.

Индекс потребительских цен без учета жилья вырос на 0,4% и достиг 104,2 пункта, индекс потребительских цен без овощей и фруктов вырос на 0,3% и достиг 104,1 пункта.

Наиболее значительный рост цен зарегистрирован в следующих категориях: овощи и фрукты (на 3,9%), одежда и обувь подорожала на 3%, продукты питания выросли в цене на 1,4%, транспорт и связь подорожали на 0,9%, здравоохранение стало дороже на 0,5%, эксплуатация жилья подорожала на 0,4% и аренда жилья подорожала на 0,3%.

Наиболее значительное снижение цен зарегистрировано в следующих категориях: культура и досуг стали дешевле на 1,7%, жилищные расходы для собственников жилья снизились в цене на 0,9%.

С начала года индекс потребительских цен вырос на 3,1%, индекс цен без учета фруктов и овощей и индекс цен без учета жилья выросли на 3%.

За последние 12 месяцев, (с октября 2024 до октября 2025 года) индекс цен вырос на 2,5%.