15 октября 2025
15 октября 2025
Экономика

Банк Израиля опроверг слухи о внеплановом совещании по учетной ставке

Финансы
Банк Израиля
время публикации: 15 октября 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 13:34

Пресс-служба Банка Израиля опубликовала в среду, 15 октября, сообщение, в котором подчеркнул, что центробанк не будет проводить внеочередное совещание по учетной ставке.

Следующее заседание состоится в срок, 24 ноября.

Сообщение было опубликовано в связи с волной слухов о намерении Банка Израиля снизить учетную ставку на фоне прекращения военных действий в Газе не дожидаясь формальной даты совещания.

В последний раз внеочередное решение по учетной ставке Банк Израиля принимал после финансового кризиса 2008 года под руководством Стэнли Фишера.

Экономика
