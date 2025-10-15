Банк Израиля опроверг слухи о внеплановом совещании по учетной ставке

Пресс-служба Банка Израиля опубликовала в среду, 15 октября, сообщение, в котором подчеркнул, что центробанк не будет проводить внеочередное совещание по учетной ставке.

Следующее заседание состоится в срок, 24 ноября.

Сообщение было опубликовано в связи с волной слухов о намерении Банка Израиля снизить учетную ставку на фоне прекращения военных действий в Газе не дожидаясь формальной даты совещания.

В последний раз внеочередное решение по учетной ставке Банк Израиля принимал после финансового кризиса 2008 года под руководством Стэнли Фишера.