ФРС снизила учетную ставку в США и спрогнозировала еще два снижения

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о снижении учетной ставки в США на 0,25% в первые с начала года до 4,25%.

Прогноз ФРС говорит о еще двух снижениях ставки до конца года. Вместе с тем, Пауэлл дал понять, что сегодняшнее решение не обязательно предвещает начало нового продолжительного цикла снижения процентных ставок. По его словам, снижение ставки является мерой предосторожности для управления рисками.