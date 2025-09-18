x
ФРС снизила учетную ставку в США и спрогнозировала еще два снижения

время публикации: 18 сентября 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 08:03
Tom Williams, Pool via AP, File

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о снижении учетной ставки в США на 0,25% в первые с начала года до 4,25%.

Прогноз ФРС говорит о еще двух снижениях ставки до конца года. Вместе с тем, Пауэлл дал понять, что сегодняшнее решение не обязательно предвещает начало нового продолжительного цикла снижения процентных ставок. По его словам, снижение ставки является мерой предосторожности для управления рисками.

