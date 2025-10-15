Минфин рассмотрит отмену повышения взносов в "Битуах Леуми"

Министр финансов Бецалель Смотрич инициировал рассмотрение возможности отмены ряда мер по консолидации бюджета, принятых в связи с военными расходами.

В частности, как сообщает портал ynet, будут рассмотрены отмена замораживания индексации ступеней подоходного налога и пособий, а также отмена повышения взносов в Ведомство национального страхования и налога на здравоохранение.

Напомним, что в январе 2025 года взносы в Ведомство национального страхования по нижнему тарифу выросли на 1,6%. При этом отчисления работника выросли на 0,64%, а отчисления работодателя – на 0,96%. Взносы для самозанятых выросли в полном объеме на 1,6%.

В связи с этим взносы в "Битуах Леуми" для наемных работников с первых 7522 шекелей зарплаты выросли на 48 шекелей в месяц. Взносы работодателя за наемного работника с первых 7522 шекелей зарплаты выросли на 72,17 шекеля в месяц. Взносы самозанятых с первых 7522 шекелей дохода выросли на 120,17 шекеля в месяц.

Кроме того, с января этого года налог на здравоохранение, взимаемый вместе с взносами в "Битуах Леуми", увеличился на 0,13% с первых 7522 шекелей дохода (9,8 шекеля в месяц), и на 0,17% с каждого шекеля сверх этой суммы.