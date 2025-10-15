Инфляция в Израиле замедлилась до 2,5%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в сентябре 2025 года индекс потребительских цен в Израиле снизился на 0,6%. Уровень инфляции за последние 12 месяцев снизился с 2,9% до 2,5% - самого низкого показателя с февраля 2024 года.

Свежие фрукты подешевели в сентябре на 3,2%, культура и развлечения – на 2,4%, транспорт и связь – на 2,2%, продукты питания – на 0,5%, одежда и обувь – на 0,3%, жилищные услуги для квартировладельцев – на 0,2%.

В то же время свежие овощи подорожали на 3,5%, аренда жилья – на 0,3%, здравоохранение – на 0,3%.

Одним из существенных факторов снижения инфляции стало резкое снижение цен на полеты за границу в сентябре, когда в Израиль вернулась значительная часть иностранных авиакомпаний.

Замедление инфляции, прекращение активных боевых действий в Газе и снижение учетной ставки в США существенно повышают вероятность снижения учетной ставки в Израиле, однако решение будет принято только 24 ноября, когда состоится плановое заседание монетарной комиссии Банка Израиля. К тому времени будет уже известен и индекс потребительских цен за октябрь.