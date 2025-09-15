Инфляция в августе опустилась ниже 3%

Индекс потребительских цен в августе 2025 года вырос на ожидаемые 0,7%. Поскольку прошлогодний августовский индекс в 0,9% выпал из расчета, инфляция за последние 12 месяцев снизилась на 0,2% и составила 2,9%.

Таким образом впервые за долгое время уровень годовой инфляции вернулся в рамки целевого коридора в 1-3%, что повышает вероятность первого за 21 месяц снижения учетной ставки Банком Израиля.

Основной рост цен в августе был отмечен в сферах культуры и развлечений (2,9%), транспорта и связи (1,6%), свежих овощей (1,5%), жилья (0,8%) и содержания квартиры (0,3%). В то же время свежие фрукты подешевели на 2,7%, одежда и обувь – на 1,6%, мебель и предметы домашнего обихода – на 0,5%.