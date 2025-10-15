x
15 октября 2025
|
последняя новость: 21:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 21:14
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Руби Ривлин снова стал президентом, получив должность в криптовалютной компании

Криптовалюта
время публикации: 15 октября 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 21:13
Руби Ривлин снова стал президентом, получив должность в криптовалютной компании
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

Экс-президент Израиля Руби Ривлин получил должность почетного президента и консультанта совета директоров компании BitCore Capital - Flying Spark.

Компания занимается институциональными инвестициями в криптовалюту и разработкой цифрового шекеля, и намерена провести эмиссию своих ценных бумаг на Тель-Авивской бирже ценных бумаг.

Среди других "почетных" должностных лиц компании – бывший генеральный инспектор полиции Йоханан Данино и бывший министр науки Изхар Шай.

Следует отметить, что это не первая подобная "президентская" должность бывшего президента Израиля. В 2021 году Ривлин занял должность президента компании Electreon с задачей "продвигать сотрудничество с правительствами и глобальными корпорациями". С момента его назначения компания, уже находившаяся в сложной ситуации, потеряла 60% стоимости.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 февраля 2022

Экс-президент Израиля Ривлин устроил скандал в самолете из Дубая
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 января 2022

Работники резиденции президента жалуются на Реувена Ривлина и утверждают, что он доводил их до слез
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 июля 2021

Последняя церемония: Ривлин вручил четыре премии за вклад в безопасность Израиля