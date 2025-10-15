Руби Ривлин снова стал президентом, получив должность в криптовалютной компании

Экс-президент Израиля Руби Ривлин получил должность почетного президента и консультанта совета директоров компании BitCore Capital - Flying Spark.

Компания занимается институциональными инвестициями в криптовалюту и разработкой цифрового шекеля, и намерена провести эмиссию своих ценных бумаг на Тель-Авивской бирже ценных бумаг.

Среди других "почетных" должностных лиц компании – бывший генеральный инспектор полиции Йоханан Данино и бывший министр науки Изхар Шай.

Следует отметить, что это не первая подобная "президентская" должность бывшего президента Израиля. В 2021 году Ривлин занял должность президента компании Electreon с задачей "продвигать сотрудничество с правительствами и глобальными корпорациями". С момента его назначения компания, уже находившаяся в сложной ситуации, потеряла 60% стоимости.