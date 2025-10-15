Цены на покупку жилья в Израиле продолжают снижаться шестой месяц подряд

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле-августе 2025 года цены на покупку жилья в Израиле снизились на 0,6% по сравнению с июнем-июлем.

Это шестое подряд снижение цен на жилье. В общей сложности за полгода цены снизились более чем на 2%, однако индекс цен на покупку жилья все еще на 0,5% выше, чем в июле-августе 2024 года.

Изменение цен происходит неравномерно. Если в Центральном округе квартиры подешевели на 1,8%, а в Тель-Авивском – на 0,9%, то в Южном округе отмечен рост цен на 0,8%, а в Иерусалимском – на 1%.

В то же время если брать годовой отрезок, то в Северном округе цены выросли на 8,4%, в Иерусалимском – на 4,2%, в Хайфском – на 3,7%, в Южном – на 2,8%, тогда как в Тель-Авивском округе квартиры подешевели за год на 1,5%, а в Центральном округе – на 2,9%.