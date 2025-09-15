x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 20:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 20:22
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Цены на покупку жилья в Израиле продолжают снижаться

Цены
Недвижимость
время публикации: 15 сентября 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 19:31
Цены на покупку жилья в Израиле продолжают снижаться
Flash90/Yonatan Sindel/Gili Yaari

Индекс цен на покупку жилья в Израиле снизился в июне-июле на 0,2% по сравнению с маем-июнем. Это пятое подряд снижение цен на жилье. С февраля цены на жилье снизились на 1,5%.

При этом цены на квартиры в июне-июле снизились на 0,8%, а за вычетом субсидируемых квартир – на 0,3%. Сильнее всего, на 0,9%, цены снизились в Центральном округе. В Хайфском округе, напротив, был отмечен рост цен на 0,8%.

Цены на аренду жилья в августе выросли на 2,7% для продлевающих договор и на 5,5% для подписывающих новый договор.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook