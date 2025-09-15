Цены на покупку жилья в Израиле продолжают снижаться

Индекс цен на покупку жилья в Израиле снизился в июне-июле на 0,2% по сравнению с маем-июнем. Это пятое подряд снижение цен на жилье. С февраля цены на жилье снизились на 1,5%.

При этом цены на квартиры в июне-июле снизились на 0,8%, а за вычетом субсидируемых квартир – на 0,3%. Сильнее всего, на 0,9%, цены снизились в Центральном округе. В Хайфском округе, напротив, был отмечен рост цен на 0,8%.

Цены на аренду жилья в августе выросли на 2,7% для продлевающих договор и на 5,5% для подписывающих новый договор.